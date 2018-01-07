У небі над Україною зафіксували політ американського безпілотника
Київ • УНН
КИЇВ. 7 січня. УНН. У небі над територією Україною зафіксували політ американського безпілотника, передає УНН з посиланням на дані сервісу Flightradar24.
За даними сервісу, борт UAVGH000 стартував із території Вінницької області, пролетів над Кіровоградською, Дніпропетровською та Запорізькими областями, зробивши кілька кіл, а також пролетів над територією Донецької та Луганської областями, зокрема зоною АТО.
Дані про борт зашифровані. Вказаний позивний UAVGH000 належить стратегічному розвідувальному безпілотнику США RQ-4A Global Hawk.
Зазначимо, у прес-службах Державіаслужби та Генштабу інформацією про політ борту не володіють.
Як повідомляв УНН, у грудні в зоні проведення АТО збили безпілотник російського виробництва типу “Орлан-10”.