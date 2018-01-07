В небе над Украиной зафиксировали полет американского беспилотника

По данным сервиса, борт UAVGH000 стартовал с территории Винницкой области, пролетел над Кировоградской, Днепропетровской и Запорожской областях, сделав несколько кругов, а также пролетел над территорией Донецкой и Луганской областями, в частности зоной АТО.

Данные о борте зашифрованы. Указанный позывной UAVGH000 принадлежит стратегическому разведывательному беспилотнику США RQ-4A Global Hawk.

Отметим, в пресс-службах Госавиаслужбы и Генштаба информацией о полете борта не владеют.

Как сообщал УНН, в декабре в зоне проведения АТО сбили беспилотник российского производства типа "Орлан-10".