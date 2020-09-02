У НБУ прокоментували рішення суду щодо ПриватБанку

“Національний банк продовжить захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку та докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків. Судові процеси навколо ПриватБанку тривають. Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів пов’язаних з ексвласниками осіб у ПриватБанку у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку ПриватБанку та фінансової системи”, — вказано у повідомленні.

У НБУ також додали, що: “Сьогодні Приватбанк є частиною стабільної та прозорої банківської системи. З моменту набуття права власності на акції банку державою цей банк підкріпив свою інноваційність і зручність сервісів надійністю та ефективним корпоративним управлінням”.