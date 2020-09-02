У НБУ прокоментували рішення суду щодо ПриватБанку
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. У Національному банку України опублікували коментар щодо рішення Печерського райсуду м. Києва про примусове стягнення з ПриватБанку майже 10 млрд грн на користь компаній братів Суркісів, пише УНН з посиланням на Facebook регулятора.
“Національний банк продовжить захищати законність рішень про націоналізацію ПриватБанку та докладе всіх зусиль для того, щоб зберегти фінансову стабільність і не допустити втрати коштів платників податків. Судові процеси навколо ПриватБанку тривають. Ми вважаємо, що рішення про конвертацію коштів пов’язаних з ексвласниками осіб у ПриватБанку у 2016 році (bail-in) було справедливим і адекватним, з огляду на витрачені державою кошти для порятунку ПриватБанку та фінансової системи”, — вказано у повідомленні.
У НБУ також додали, що: “Сьогодні Приватбанк є частиною стабільної та прозорої банківської системи. З моменту набуття права власності на акції банку державою цей банк підкріпив свою інноваційність і зручність сервісів надійністю та ефективним корпоративним управлінням”.