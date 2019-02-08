У НБУ прогнозують більш жорстку фіскальну політику

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Національному банку України прогнозують більш жорстку фіскальну політику у 2019-2021 роках проти минулого року. Про це йдеться у щоквартальному "Інфляційному звіті" Національного банку України за січень 2019 року, передає УНН.