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У НБУ прогнозують більш жорстку фіскальну політику

У НБУ прогнозують більш жорстку фіскальну політику

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Національному банку України прогнозують більш жорстку фіскальну політику у 2019-2021 роках проти минулого року. Про це йдеться у щоквартальному "Інфляційному звіті" Національного банку України за січень 2019 року, передає УНН.

"У 2019-2021 роках фіскальна політика буде більш жорсткою, ніж у 2018 році", - вказано у звіті.

Очікується, що через пікові виплати за зовнішнім державним боргом дефіцит зведеного бюджету не перевищуватиме 1,5% ВВП.

"Збереження високих темпів зростання номінального ВВП, низька курсова волатильність та стійкий первинний профіцит зведеного бюджету (понад 1% ВВП щороку) на тлі значних погашень дасть змогу зменшити державний та гарантований державою борг нижче 60% ВВП на прогнозному горизонті", - додали у НБУ.

Нагадаємо, держборг України у 2018 році скоротився до 62,7% ВВП.

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