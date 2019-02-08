У НБУ прогнозують більш жорстку фіскальну політику
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Національному банку України прогнозують більш жорстку фіскальну політику у 2019-2021 роках проти минулого року. Про це йдеться у щоквартальному "Інфляційному звіті" Національного банку України за січень 2019 року, передає УНН.
"У 2019-2021 роках фіскальна політика буде більш жорсткою, ніж у 2018 році", - вказано у звіті.
Очікується, що через пікові виплати за зовнішнім державним боргом дефіцит зведеного бюджету не перевищуватиме 1,5% ВВП.
"Збереження високих темпів зростання номінального ВВП, низька курсова волатильність та стійкий первинний профіцит зведеного бюджету (понад 1% ВВП щороку) на тлі значних погашень дасть змогу зменшити державний та гарантований державою борг нижче 60% ВВП на прогнозному горизонті", - додали у НБУ.
Нагадаємо, держборг України у 2018 році скоротився до 62,7% ВВП.