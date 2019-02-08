В НБУ прогнозируют ужесточение фискальной политики
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Национальном банке Украины прогнозируют более жесткую фискальную политику в 2019-2021 годах по сравнению с прошлым годом. Об этом говорится в ежеквартальном "Инфляционном отчете" Национального банка Украины за январь 2019 года, передает УНН.
"В 2019-2021 годах фискальная политика будет более жесткой, чем в 2018 году", - указано в отчете.
Ожидается, что из-за пиковых выплат по внешнему государственному долгу дефицит сводного бюджета не превысит 1,5% ВВП.
"Сохранение высоких темпов роста номинального ВВП, низкая курсовая волатильность и устойчивый первичный профицит сводного бюджета (более 1% ВВП ежегодно) на фоне значительных погашений позволит уменьшить государственный и гарантированный государством долг ниже 60% ВВП на прогнозном горизонте", - добавили в НБУ.
Напомним, госдолг Украины в 2018 году сократился до 62,7% ВВП.