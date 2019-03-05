У НБУ назвали "найрозшукуваніших" фахівців на ринку праці
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. На початок лютого цього року найдовше тривав пошук спеціалістів на вакансії машиністів гірничого устаткування, офіціантів, кухарів, лікарів та складальників. Про це йдеться у макроекономічному та монетарному огляді Національного банку України за лютий, передає УНН.
"У січні 2019 року дещо сповільнилися як зростання кількості вакансій, зареєстрованих у ДСЗУ, так і зростання кількості роботодавців, які співпрацювали з ДСЗУ (відповідно до 13,4% р/р та 8,9% р/р)", - зазначили у НБУ.
Вказано, що це свідчить про певне насичення попиту на працю, у тому числі під впливом стриманих результатів у окремих видах діяльності.
"Зростання кількості вакансій сповільнилось у промисловості, хоча в окремих видах діяльності воно залишалося високим – в охороні здоров’я, освіті і сільському господарстві. Станом на початок лютого найдовше тривав пошук кандидатів на заповнення вакансій машиністів гірничого устаткування, офіціантів, кухарів, лікарів та складальників", - заявили у Нацбанку.
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Це, серед інших причин, як вказали у НБУ, може бути пов’язано зі збереженням тиску з боку трудової міграції.
Зростання номінальної заробітної плати у січні, як вказано, очікувано сповільнилося (до 19,6% р/р), однак у реальному вимірі темпи зростання (9,5% р/р) залишилися практично на рівні попереднього місяця на тлі уповільнення інфляції.
Нагадаємо, в Україні є близько 9 тисяч професій.