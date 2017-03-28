У НАЗК запропонували скликати термінове засідання щодо збоїв у роботі реєстру е-декларацій
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. У Національному агентстві з питань запобігання корупції запропонували скликати термінове засідання для вирішення ситуації зі збоями у роботі реєстру електронних декларацій. Про це повідомив член НАЗК Руслан Рябошапка на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Ситуація з функціонуванням Єдиного державного реєстру декларацій стає, на жаль, вибухонебезпечною. Вніс пропозицію щодо термінового скликання засідання НАЗК, на якому ми повинні сьогодні ж знайти вирішення проблеми", - зазначив він.
Нагадаємо, українські посадовці скаржаться на те, що не можуть подати свої декларації, оскільки Єдиний державний реєстр декларацій перевантажений.
Також нагадаємо, особи, які уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування мають подати щорічні електронні декларації за 2016 рік до 1 квітня цього року. Тобто, фактично залишається чотири дні до завершення другої хвилі е-декларування.
При цьому ВР проголосувала закон, яким до 1 травня подовжується строк подачі е-декларацій для нових декларантів.