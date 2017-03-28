В НАПК предложили созвать срочное заседание по сбоям в работе реестра е-деклараций

"Ситуация с функционированием Единого государственного реестра деклараций становится, к сожалению, взрывоопасной. Внес предложение о срочном созыве заседания НАПК, на котором мы должны сегодня же найти решение проблемы", - отметил он.

Напомним, украинские чиновники жалуются на то, что не могут подать свои декларации, поскольку Единый государственный реестр деклараций перегружен.

Также напомним, лица, уполномоченные на выполнение функций государства или местного самоуправления должны подать ежегодные электронные декларации за 2016 год до 1 апреля этого года. То есть, фактически остается четыре дня до завершения второй волны е-декларирования.

При этом ВР проголосовала закон, до 1 мая увеличивается срок подачи электронной декларации для новых декларантов.