У найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві гроза

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КИЇВ. 15 липня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 липня у столиці очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, з посиланням на прес-службу КМДА повідомляє УНН.

“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 липня у столиці очікується гроза”, — йдеться у повідомлені.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру: усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.

Крім того, рекомендується у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті, а також уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

Нагадаємо, в Україні, 15 липня, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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