У найближчу годину з утриманням до кінця доби у Києві гроза
Київ • УНН
КИЇВ. 15 липня. УНН. У найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 липня у столиці очікується гроза. Про це попередили в Українському гідрометцентрі, з посиланням на прес-службу КМДА повідомляє УНН.
“У найближчу годину з утриманням до кінця доби 15 липня у столиці очікується гроза”, — йдеться у повідомлені.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою нагадує основні правила поводження у разі посилення вітру: усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні; якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев.
Крім того, рекомендується у разі сильного вітру сховатися в найближчому приміщенні або природному укритті, а також уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
Нагадаємо, в Україні, 15 липня, переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.