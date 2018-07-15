В ближайший час и до конца суток в Киеве ожидается гроза

"В ближайший час и до конца суток 15 июля в столице ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамента городского благоустройства напоминает основные правила поведения в случае усиления ветра: все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу; если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев.

Кроме того, рекомендуется в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии, а также избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Напомним, в Украине, 15 июля, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.