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У найближчі три дні в Україні дощитиме

Київ • УНН

 • 13608 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. В наступні три доби без істотних опадів, лише найближчої ночі у більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні, в четвер та п'ятницю у східній частині невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.

У найближчі три дні в Україні дощитиме

"В наступні три доби без істотних опадів, лише найближчої ночі у більшості північних, центральних областей та в Карпатському регіоні, в четвер та п'ятницю у східній частині невеликий дощ, місцями з мокрим снігом. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 2° морозу, вдень 6-12° тепла, завтра на півдні та сході країни, 21-22 березня на Закарпатті та Одещині місцями 13-15° тепла; в Карпатах вночі 0-5° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла", - повідомили синоптики.

У прес-службі додали, що на Київщині завтра вночі невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 6-11° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 8-10°.

Як повідомляв УНН, на заході, півночі України, у Вінницькій та Черкаській областях у вівторок, 19 березня, очікується невеликий дощ, у Київській, Чернігівській та Сумській - помірний дощ. Температура повітря вдень місцями сягатиме 17 градусів тепла.

Українські Національні Новини

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