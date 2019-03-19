В ближайшие три дня в Украине будут идти дожди

"В последующие трое суток без существенных осадков, лишь ближайшей ночью в большинстве северных, центральных областей и в Карпатском регионе, в четверг и пятницу в восточной части небольшой дождь, местами с мокрым снегом. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4 ° тепла до 2 ° мороза, днем 6-12 ° тепла, завтра на юге и востоке страны, 21-22 марта на Закарпатье и Одесской области местами 13-15 ° тепла, в Карпатах ночью 0-5 ° мороза, днем от 3 ° мороза до 2 ° тепла ", - сообщили синоптики.

В пресс-службе добавили, что в Киевской области завтра ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью от 4 ° тепла до 1 ° мороза, днем 6-11 ° тепла; в Киеве ночью 2-4 ° тепла, днем 8-10 °.



Как сообщал УНН, на западе, севере Украины, в Винницкой и Черкасской областях во вторник, 19 марта, ожидается небольшой дождь, в Киевской, Черниговской и Сумской областях - умеренный дождь. Температура воздуха днем местами достигать 17 градусов тепла.