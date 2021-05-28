У найбільш ураженій коронавірусом країні порахували інфікованих: хворів кожен десятий житель США

Деталі

За оприлюдненими даними, приблизно у кожного десятого американця була підтверджена коронавірусна інфекція, при цьому загальна кількість зареєстрованих випадків перевищує 33,2 мільйона.

Але кількість зареєстрованих інфікованих, ймовірно, занижена, відзначає видання. За оцінками Центрів з контролю і профілактики захворювань США, приблизно кожен третій американець заразився COVID-19 - за оцінками, до середини квітня було близько 115 мільйонів випадків інфікування.

Офіційні показники захворюваності є найвищими в Північній Дакоті, Род-Айленді і Південній Дакоті, згідно з даними Університету Джона Хопкінса, з моменту початку пандемії понад 14% населення було інфіковано в кожному з цих штатів.

Найнижчі показники - на Гаваях, у Вермонті і Орегоні, де зареєстровано інфікування менше 5% населення.

Доповнення

Станом на ранок п'ятниці, 28 травня, у світі на коронавірусну хворобу COVID-19 захворіли 169 624 157 людей, померло вже понад 3,5 млн осіб. Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (33 999 680), Індія (27 547 705) та Бразилія (16 342 162).