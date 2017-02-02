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У Нацполіції відхрестилися від заяв про протиправну діяльність лотерейних операторів - ЗМІ

Київ • УНН

 • 8405 перегляди

КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Національній поліції відмовилися від заяв свого керівництва про протиправну діяльність лотерейних операторів “М.С.Л.” і “Патріот”. Про це йдеться в офіційній відповіді відомства на інформаційний запит “Апострофа”, передає УНН.

У Нацполіції відхрестилися від заяв про протиправну діяльність лотерейних операторів - ЗМІ

На думку поліцейських, фраза заступника голови Нацполіціі і начальника департаменту захисту економіки Ігоря Купранца (озвучена на селекторній нараді в МВС 2 грудня) про те, що “дані підприємства здійснювати діяльність не мають ніякого права” — зовсім не є заявою про “протиправності” діяльності цих компаній.

“Під час проведення 02 грудня 2016 року відео селекторної наради, діяльність вказаних у запиті компаній терміном — "протиправна“ не називалися”, — зазначили в Нацполіції.

Нагадаємо, деякі посадові особи неодноразово заявляли в ЗМІ про те, що оператори державних лотерей “М.С.Л.” і “Патріот” нібито належать росіянам. Крім того, в ЗМІ лунали заяви про те, що оператори лотерей “М.С.Л.” та “Патріот” знаходяться під санкціями, а тому не мають права здійснювати свою діяльність.

Разом з тим, економічні санкції, введені проти цих двох операторів не забороняють їм здійснювати свою діяльність, а лише ускладнюють ведення фінансово-господарської діяльності. Зокрема, санкції стали перепоною для відрахування податків до Держбюджету.

При цьому обидві компанії вже давно розкрили структуру власності та назвали своїх бенефіціарів.

Зокрема, компанією “Патріот” володіють приватні інвестори з ЄС, а мажоритарним власником “М.С.Л.” є європейський бізнесмен Маркос Шиапаніс.

В “М.С.Л.” називають економічні санкції інструментом для боротьби з конкурентами. На їх переконання, саме завдяки санкціям ринок вандальним способом “розчистили” для своїх.

Вже другий рік поспіль “М.С.Л.” намагається скасувати рішення про ведення санкцій через суд. Наразі рішення оскаржується у Вищому адміністративному суді.

Українські Національні Новини

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