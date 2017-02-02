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В Нацполиции открестились от заявлений о противоправной деятельности лотерейных операторов - СМИ

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Национальной полиции отказались от заявлений своего руководства о противоправной деятельности лотерейных операторов "М.С.Л." и "Патриот". Об этом говорится в официальном ответе ведомства на информационный запрос "Апострофа", передает УНН.

В Нацполиции открестились от заявлений о противоправной деятельности лотерейных операторов - СМИ

По мнению полицейских, фраза заместителя главы Нацполиции и начальника департамента защиты экономики Игоря Купранца (озвучена на селекторном совещании в МВД 2 декабря) о том, что "данные предприятия осуществлять деятельность не имеют никакого права" - вовсе не является заявлением о "противоправности" деятельности этих компаний.

"Во время проведения 2 декабря 2016 г. видео селекторного совещания, деятельность указанных в запросе компаний термином - "противоправная" не назывались", - отметили в Нацполиции.

Напомним, некоторые должностные лица неоднократно заявляли в СМИ о том, что операторы государственных лотерей "М.С.Л." и "Патриот" якобы принадлежат россиянам. Кроме того, в СМИ звучали заявления о том, что операторы лотерей "М.С.Л." и "Патриот" находятся под санкциями, а потому не имеют права осуществлять свою деятельность.

Вместе с тем, экономические санкции, введенные против этих двух операторов не запрещают им осуществлять свою деятельность, а лишь затрудняют ведение финансово-хозяйственной деятельности. В частности, санкции стали препятствием для вычета налогов в госбюджет.

При этом обе компании уже давно раскрыли структуру собственности и назвали своих бенефициаров.

В частности, компанией "Патриот" владеют частные инвесторы из ЕС, а мажоритарным владельцем "М.С.Л." является европейский бизнесмен Маркос Шиапанис.

В "М.С.Л." называют экономические санкции инструментом для борьбы с конкурентами. По их убеждению, именно благодаря санкциям рынок вандальным способом "расчистили" для своих.

Уже второй год подряд "М.С.Л." пытается отменить решение о введении санкций через суд. Сейчас решение обжалуется в Высшем административном суде.

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