У Нацбанку помилково сподіваються, що Brexit не вплине на економіку України - С.Арбузов

КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Нацбанку України вважають, що британські події не зачеплять ні Україну, ні інші країни з ринками, що розвиваються. Однак за прогнозами фахівців ЄБРР, це не так. Про це заявив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов в Facebook, передає УНН.