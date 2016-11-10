У Нацбанку помилково сподіваються, що Brexit не вплине на економіку України - С.Арбузов
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У Нацбанку України вважають, що британські події не зачеплять ні Україну, ні інші країни з ринками, що розвиваються. Однак за прогнозами фахівців ЄБРР, це не так. Про це заявив екс-перший віце-прем'єр України Сергій Арбузов в Facebook, передає УНН.
"Україна найбільш вразлива до зовнішніх впливів серед всіх країн, в які інвестує ЄБРР. Найнеприємніше, що потрясіння можуть прийти звідусіль - просідання економіки будь-якого з найважливіших країн-партнерів обов'язково вдарить по нашій країні.
Фахівці ЄБРР підрахували потенційні вторинні ефекти після референдуму Великобританії для регіону інвестування Банку від уповільнення зростання в Великобританії, Єврозоні, Китаї та Росії. Також вони порівняли цей потенційний вплив з впливом інших зовнішніх потрясінь, яким піддався регіон в останні роки (ослаблення зростання в Китаї, пригнічена економічна активність в Єврозоні, спад в Росії). Висновки невтішні - Україна найбільш вразлива країна", - зазначив він.
За його даними, зниження на 1 процентний пункт зростання в Великобританії призведе до зниження ВВП України на 0,7 п.п. (при середньому падінні для регіону на 0,4 п.п.), навіть незважаючи на те, що прямі економічні зв'язки з Великобританією відносно невеликі за обсягом.
"В основному негативний вплив надаватимуть непрямі канали, такі як більш слабке зростання в Єврозоні і посилення фінансових умов в США, Єврозоні та в усьому світі. Навіть прямий вплив від уповільнення британської економіки на економіку України (мінус 0,2 п.п.) набагато сильніше, ніж на інші країни присутності ЄБРР (в середньому мінус 0,1 п.п.).
Також українська економіка більше за інших страждає від економічного спаду в Росії. У ЄБРР відзначають, що зниження на 1 процентний пункт зростання в РФ обертається падінням українського ВВП на 0,9 п.п.
Зниження зростання в Єврозоні відчує більшість країн регіону. Тим часом, найбільш сильні негативні шоки потенційно отримають Туреччина і Україна, де зниження на 1 п.п. в Єврозоні означає 1,3 п.п. і 1 п.п. втрат відповідно", - пояснив політик.
В цілому, ці результати свідчать про те, що якщо прогнозований підйом в російській економіці і матиме позитивний вплив на зростання в Україні, то це може бути нівельовано подіями в Єврозоні та Китаї, переконаний політик.
"І те, що Нацбанк намагається робити хорошу міну, нам ніяк не допоможе", - резюмував С.Арбузов.