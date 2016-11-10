В Нацбанке ошибочно надеются, что Brexit не повлияет на экономику Украины - С.Арбузов

"Украина наиболее уязвима к внешним воздействиям среди всех стран, в которые инвестирует ЕБРР. Самое неприятное, что потрясения могут прийти отовсюду - проседание экономики любого из важнейших стран-партнеров обязательно ударит по нашей стране.

Специалисты ЕБРР подсчитали потенциальные вторичные эффекты после референдума Великобритании для региона инвестирования Банка от замедления роста в Великобритании, Еврозоне, Китае и России. Также они сравнили это потенциальное воздействие с воздействием других внешних потрясений, которым подвергся регион в последние годы (ослабление роста в Китае, подавленная экономическая активность в еврозоне, спад в России). Выводы неутешительные – Украина наиболее уязвимая страна.", - отметил он.

По его данным, снижение на 1 процентный пункт роста в Великобритании приведет к снижению ВВП Украины на 0,7 п.п. (При среднем падении для региона на 0,4 п.п.), даже несмотря на то, что прямые экономические связи с Великобританией относительно небольшие по объему.

"В основном негативное влияние будут оказывать косвенные каналы, такие как более слабый рост в еврозоне и ужесточение финансовых условий в США, еврозоне и во всем мире. Даже прямое влияние от замедления британской экономики на экономику Украины (минус 0,2 п.п.) гораздо сильнее, чем на другие страны присутствия ЕБРР (в среднем минус 0,1 п.п.).

Также украинская экономика больше других страдает от экономического спада в России. В ЕБРР отмечают, что снижение на 1 процентный пункт роста в РФ оборачивается падением украинского ВВП на 0,9 п.п.

Снижение роста в еврозоне ощутит большинство стран региона. Между тем, наиболее сильные отрицательные шоки потенциально получат Турция и Украина, где снижение на 1 п.п. в еврозоне означает 1,3 п.п. и 1 п.п. потерь соответственно.", - пояснил политик.

В целом, эти результаты свидетельствуют о том, что если прогнозируемый подъем в российской экономике и окажет положительное влияние на рост в Украине, то это может быть нивелировано событиями в Еврозоне и Китае, убежден политик.

"И то, что Нацбанк пытается делать хорошую мину, нам никак не поможет", - резюмировал С.Арбузов.