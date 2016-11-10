В Нацбанке ошибочно надеются, что Brexit не повлияет на экономику Украины - С.Арбузов

ukru
15 марта, 19:03 • 111735 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156723 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131747 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124700 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109489 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103875 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100364 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 130497 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 130057 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127652 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

Ночная атака на Чернигов: зафиксированы разрушенные дома, но без жертв

16 марта, 06:55 • 34479 просмотра
Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

Семь часов тревоги и удар дронами: что известно о ночной атаке на Киевщину

16 марта, 07:37 • 46654 просмотра
Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

Зеленский впервые провел разговор с новым премьером Канады: что известно

16 марта, 08:59 • 30823 просмотра
За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

За неделю саперы разминировали территорию, площадь которой равна 195 Мариинским паркам в Киеве - Генштаб

16 марта, 09:58 • 24182 просмотра
россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

россияне перекрутили заявление Сибиги относительно операции ВСУ на курщине - МИД

10:49 • 57899 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 130492 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 130118 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 266088 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 295253 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 231374 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

Ким Кардашьян обнимается с роботом Tesla: новая фотосессия вызвала критику

13:56 • 11483 просмотра
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 107494 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 130057 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 113372 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 130541 просмотра
Актуальное
В Нацбанке ошибочно надеются, что Brexit не повлияет на экономику Украины - С.Арбузов

В Нацбанке ошибочно надеются, что Brexit не повлияет на экономику Украины - С.Арбузов

Киев • УНН

 • 7516 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. В Нацбанке Украины считают, что британские события не затронут ни Украину, ни другие страны с развивающимися рынками. Однако по прогнозам специалистов ЕБРР, это не так. Об этом заявил экс-первый вице-премьер Украины Сергей Арбузов в Facebook, передает УНН.

"Украина наиболее уязвима к внешним воздействиям среди всех стран, в которые инвестирует ЕБРР. Самое неприятное, что потрясения могут прийти отовсюду - проседание экономики любого из важнейших стран-партнеров обязательно ударит по нашей стране.
Специалисты ЕБРР подсчитали потенциальные вторичные эффекты после референдума Великобритании для региона инвестирования Банка от замедления роста в Великобритании, Еврозоне, Китае и России. Также они сравнили это потенциальное воздействие с воздействием других внешних потрясений, которым подвергся регион в последние годы (ослабление роста в Китае, подавленная экономическая активность в еврозоне, спад в России). Выводы неутешительные – Украина наиболее уязвимая страна.", - отметил он.

По его данным, снижение на 1 процентный пункт роста в Великобритании приведет к снижению ВВП Украины на 0,7 п.п. (При среднем падении для региона на 0,4 п.п.), даже несмотря на то, что прямые экономические связи с Великобританией относительно небольшие по объему.

"В основном негативное влияние будут оказывать косвенные каналы, такие как более слабый рост в еврозоне и ужесточение финансовых условий в США, еврозоне и во всем мире. Даже прямое влияние от замедления британской экономики на экономику Украины (минус 0,2 п.п.) гораздо сильнее, чем на другие страны присутствия ЕБРР (в среднем минус 0,1 п.п.).

Также украинская экономика больше других страдает от экономического спада в России. В ЕБРР отмечают, что снижение на 1 процентный пункт роста в РФ оборачивается падением украинского ВВП на 0,9 п.п.

Снижение роста в еврозоне ощутит большинство стран региона. Между тем, наиболее сильные отрицательные шоки потенциально получат Турция и Украина, где снижение на 1 п.п. в еврозоне означает 1,3 п.п. и 1 п.п. потерь соответственно.", - пояснил политик.

В целом, эти результаты свидетельствуют о том, что если прогнозируемый подъем в российской экономике и окажет положительное влияние на рост в Украине, то это может быть нивелировано событиями в Еврозоне и Китае, убежден политик.

"И то, что Нацбанк пытается делать хорошую мину, нам никак не поможет", - резюмировал С.Арбузов.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы