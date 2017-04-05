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У НАТО засудили підтримку бойовиків на Донбасі Росією

У НАТО засудили підтримку бойовиків на Донбасі Росією

Київ • УНН

 • 13592 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Парламентська асамблея НАТО засуджує підтримку Росією бойовиків на сході України. Про це під час сьогоднішнього засідання повідомила заступник співголови Міжпарламентської ради Україна-НАТО Раса Юкнявічене, передає кореспондент УНН.

”Нас продовжує глибоко турбувати продовження незаконної окупації Росією Криму і агресія на Донбасі. Ми знову повторюємо, що незаконна і нелегітимна анексія і окупація Криму не буде визнана. І ми засуджуємо Росію за продовження нею прямої підтримки бойовиків на сході України в порушення мінських угод”, - зазначила Р.Юкнявічене.

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За її словами, порушення режиму припинення вогню продовжується щодня, що підтверджує наскільки хиткою і нестабільною є ситуація.

"Це вимагає посилення тиску з тим, щоб припинити ескалацію насильства і виконувати повністю мінські домовленості”, - сказала Р.Юкнявічене.

Українські Національні Новини

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