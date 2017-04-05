В НАТО осудили поддержку боевиков на Донбассе Россией

"Нас продолжает глубоко беспокоить продолжение незаконной оккупации Россией Крыма и агрессия на Донбассе. Мы снова повторяем, что незаконная и нелегитимная аннексия и оккупация Крыма не будет признана. И мы осуждаем Россию за продолжение ней прямой поддержки боевиков на востоке Украины в нарушение минских соглашений", - отметила Р.Юкнявичене.

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По ее словам, нарушения режима прекращения огня продолжается ежедневно, что подтверждает насколько зыбкой и нестабильной есть ситуация.

"Это требует усиления давления с тем, чтобы прекратить эскалацию насилия и выполнять полностью минские договоренности", - сказала Р.Юкнявичене.