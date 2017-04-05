В НАТО осудили поддержку боевиков на Донбассе Россией
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Парламентская ассамблея НАТО осуждает поддержку Россией боевиков на востоке Украины. Об этом во время сегодняшнего заседания сообщила заместитель сопредседателя Межпарламентского совета Украина-НАТО Раса Юкнявичене, передает корреспондент УНН.
"Нас продолжает глубоко беспокоить продолжение незаконной оккупации Россией Крыма и агрессия на Донбассе. Мы снова повторяем, что незаконная и нелегитимная аннексия и оккупация Крыма не будет признана. И мы осуждаем Россию за продолжение ней прямой поддержки боевиков на востоке Украины в нарушение минских соглашений", - отметила Р.Юкнявичене.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Й.Столтенберг: тактика НАТО по России - сдерживание и диалог
По ее словам, нарушения режима прекращения огня продолжается ежедневно, что подтверждает насколько зыбкой и нестабильной есть ситуация.
"Это требует усиления давления с тем, чтобы прекратить эскалацию насилия и выполнять полностью минские договоренности", - сказала Р.Юкнявичене.