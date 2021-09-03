У Нафтогазі заявили, що українські ПСГ заповнені на 60%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. В українських підземних сховищах (ПСГ) станом на 1 вересня накопичено понад 18 млрд куб. м газу — це майже 60% від загальної місткості ПСГ, що відповідає середньому рівню наповненості газосховищ Європи. Про це УНН повідомили у прес службі “Нафтогазу”.
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"Ми готуємось до опалювального сезону, зокрема, продовжуємо імпортувати газ. За нашим внутрішнім планом запаси газу мають бути ще більшими", - зазначив голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.
Деталі
У Нафтогазі запевнили, що наразі в українських ПСГ у режимі "митний склад" зберігається 3,3 млрд кубометрів газу, який належить іноземним трейдерам та приватним компаніям-резидентам.
"Є певні побоювання, пов’язані з можливим реекспортом газу, що належить нерезидентам. Можу заспокоїти: за чотири місяці сезону закачування-2021 нерезиденти реекспортували 0,06 млрд куб. м. Всі інші запаси або реалізовані на українському ринку, або і надалі залишаються у ПСГ", - наголосив т.в.о. генерального директора "Укртрансгазу" Сергій Перелома.
Додамо
Станом на 15 серпня 2021 року сховища заповнені на 56,9% від проектної потужності - закачано 17,6 млрд кубометрів газу.