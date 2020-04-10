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У Нафтогазі закликають владу інвестувати у видобуток газу та енергоефективність

У Нафтогазі закликають владу інвестувати у видобуток газу та енергоефективність

Київ • УНН

 • 21687 перегляди

КИЇВ. 10 квітня. УНН. У Нафтогазі закликали політичне керівництво країни до сміливих рішень щодо використання ресурсів – зокрема, вкладення коштів у видобуток газу та енергоефективність. Про це під час дискусії Київського безпекового форуму "Наслідки глобальної енергетичної кризи для України" сказав голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, передає кореспондент УНН.

"Дуже важливо - щоб ті накопичені ресурси... ті гроші, той запас міцності, який вдалось створити за попередні декілька років... зараз разом з урядом, парламентом, політичним керівництвом України змогли використати з максимальною ефективністю - не просто втратити чи передати на тушіння тієї чи іншої пожежі, а продовжити розвиток і створити певний фундамент для майбутнього розвитку", - сказав Коболєв.

З його слів, це завдання вимагає добре продуманої стратегії, якісної координації всіх гілок української влади, політикуму та суспільства і це вимагає так само певних сміливих рішень.

Наприклад, з його слів, цього року компанія очікує, що буде виконано зобов’язання по відміні такої застарілої і непотрібної концепції на українському ринку, як публічні зобов’язання на постачання газу.

"Зараз треба повернутись до питання зростання видобутку газу, але повернутись в економічно раціональний спосіб. Нам потрібно вкладати гроші у розвідку, нам потрібно підготувати ті об‘єкти, в які, коли ціна почне відігравати вгору, а цикл є цикл... Для того, щоб газовидобувні компанії могли в цей момент ефективно почати видобуток, спочатку потрібно підготувати ресурсну базу. І навіть у кризовий період така компанія як Нафтогаз, на моє глибоке переконання, має бути задіяна у підготовці ресурсної бази", - зазначив очільник компанії.

Наступний напрямок, про який зараз, зі слів Коболєва, не можна забувати - це напрямок енергоефективності.

"Яка б не була низька ціна, вкладати гроші у зменшення споживання, встановлення розумних лічильників, модернізацію системи теплоенергетики... все це потрібно робити, все це потрібно готувати, у це зараз потрібно вкладати кошти, і ці кошти себе окуплять", - додав він.

Нагадаємо, раніше у Нафтогазі повідомили про ситуацію з видобутком власного газу в Україні.

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