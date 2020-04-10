У Нафтогазі закликають владу інвестувати у видобуток газу та енергоефективність

"Дуже важливо - щоб ті накопичені ресурси... ті гроші, той запас міцності, який вдалось створити за попередні декілька років... зараз разом з урядом, парламентом, політичним керівництвом України змогли використати з максимальною ефективністю - не просто втратити чи передати на тушіння тієї чи іншої пожежі, а продовжити розвиток і створити певний фундамент для майбутнього розвитку", - сказав Коболєв.

З його слів, це завдання вимагає добре продуманої стратегії, якісної координації всіх гілок української влади, політикуму та суспільства і це вимагає так само певних сміливих рішень.

Наприклад, з його слів, цього року компанія очікує, що буде виконано зобов’язання по відміні такої застарілої і непотрібної концепції на українському ринку, як публічні зобов’язання на постачання газу.

"Зараз треба повернутись до питання зростання видобутку газу, але повернутись в економічно раціональний спосіб. Нам потрібно вкладати гроші у розвідку, нам потрібно підготувати ті об‘єкти, в які, коли ціна почне відігравати вгору, а цикл є цикл... Для того, щоб газовидобувні компанії могли в цей момент ефективно почати видобуток, спочатку потрібно підготувати ресурсну базу. І навіть у кризовий період така компанія як Нафтогаз, на моє глибоке переконання, має бути задіяна у підготовці ресурсної бази", - зазначив очільник компанії.

Наступний напрямок, про який зараз, зі слів Коболєва, не можна забувати - це напрямок енергоефективності.

"Яка б не була низька ціна, вкладати гроші у зменшення споживання, встановлення розумних лічильників, модернізацію системи теплоенергетики... все це потрібно робити, все це потрібно готувати, у це зараз потрібно вкладати кошти, і ці кошти себе окуплять", - додав він.

Нагадаємо, раніше у Нафтогазі повідомили про ситуацію з видобутком власного газу в Україні.