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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 45347 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
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В Нафтогазе призывают власть инвестировать в добычу газа и энергоэффективность

В Нафтогазе призывают власть инвестировать в добычу газа и энергоэффективность

Киев  •  УНН

 • 21683 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. В Нафтогазе призвали политическое руководство страны к смелым решениям по использованию ресурсов - в частности, вложение средств в добычу газа и энергоэффективность. Об этом во время дискуссии Киевского форума "Последствия глобального энергетического кризиса для Украины" сказал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, передает корреспондент УНН.

"Очень важно - чтобы те накопленные ресурсы... те деньги, тот запас прочности, который удалось создать за предыдущие несколько лет... сейчас вместе с правительством, парламентом, политическим руководством Украины смогли использовать с максимальной эффективностью - не просто потерять или передать на тушение того или иного пожара, а продолжить развитие и создать определенный фундамент для будущего развития", - сказал Коболев.

По его словам, эта задача требует хорошо продуманной стратегии, качественной координации всех ветвей украинской власти, политикума и общества, и это требует также определенных смелых решений.

Например, по его словам, в этом году компания ожидает, что будет выполнено обязательство по отмене такой устаревшей и ненужной концепции на украинском рынке, как публичные обязательства на поставку газа.

"Сейчас надо вернуться к вопросу роста добычи газа, но вернуться в экономически рациональный способ. Нам нужно вкладывать деньги в разведку, нам нужно подготовить те объекты, в которые, когда цена начнет играть вверх, а цикл есть цикл... Для того, чтобы газодобывающие компании могли в этот момент эффективно начать добычу, сначала нужно подготовить ресурсную базу. И даже в кризисный период такая компания как Нафтогаз, по моему глубокому убеждению, должна быть задействована в подготовке ресурсной базы", - отметил глава компании.

Следующее направление, о котором сейчас, по словам Коболева, нельзя забывать - это направление энергоэффективности.

"Какая бы ни была низкая цена, вкладывать деньги в уменьшение потребления, установление разумных счетчиков, модернизацию системы теплоэнергетики... все это нужно делать, все это нужно готовить, в это сейчас нужно вкладывать средства, и эти средства себя окупят", - добавил он.

Напомним, ранее в Нафтогазе сообщили о ситуации с добычей собственного газа в Украине.

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