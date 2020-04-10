В Нафтогазе призывают власть инвестировать в добычу газа и энергоэффективность

"Очень важно - чтобы те накопленные ресурсы... те деньги, тот запас прочности, который удалось создать за предыдущие несколько лет... сейчас вместе с правительством, парламентом, политическим руководством Украины смогли использовать с максимальной эффективностью - не просто потерять или передать на тушение того или иного пожара, а продолжить развитие и создать определенный фундамент для будущего развития", - сказал Коболев.

По его словам, эта задача требует хорошо продуманной стратегии, качественной координации всех ветвей украинской власти, политикума и общества, и это требует также определенных смелых решений.

Например, по его словам, в этом году компания ожидает, что будет выполнено обязательство по отмене такой устаревшей и ненужной концепции на украинском рынке, как публичные обязательства на поставку газа.

"Сейчас надо вернуться к вопросу роста добычи газа, но вернуться в экономически рациональный способ. Нам нужно вкладывать деньги в разведку, нам нужно подготовить те объекты, в которые, когда цена начнет играть вверх, а цикл есть цикл... Для того, чтобы газодобывающие компании могли в этот момент эффективно начать добычу, сначала нужно подготовить ресурсную базу. И даже в кризисный период такая компания как Нафтогаз, по моему глубокому убеждению, должна быть задействована в подготовке ресурсной базы", - отметил глава компании.

Следующее направление, о котором сейчас, по словам Коболева, нельзя забывать - это направление энергоэффективности.

"Какая бы ни была низкая цена, вкладывать деньги в уменьшение потребления, установление разумных счетчиков, модернизацию системы теплоэнергетики... все это нужно делать, все это нужно готовить, в это сейчас нужно вкладывать средства, и эти средства себя окупят", - добавил он.

Напомним, ранее в Нафтогазе сообщили о ситуации с добычей собственного газа в Украине.