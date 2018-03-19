У НАБУ заявили, що суди розглядають лише третину їхніх справ

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Національне антикорупційне бюро України разом із Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою направили до суду 120 кримінальних проваджень, але у близько 50 провадженнях не відбулося жодного засідання, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби НАБУ.

"З-поміж понад 120 справ, розслідуваних детективами Національного антикорупційного бюро України та скерованих до судових інстанцій прокурорами САП, лише третина розглядається служителями Феміди по суті. У близько 50 провадженнях не відбулося навіть підготовчого засідання, причому у деяких із них дата такого засідання не призначається понад рік", - наголосили у Бюро.

Згідно з прикладом НАБУ, у справі за обвинуваченням судді Жовтневого районного суду Дніпра за 13 місяців було змінено підсудність справи, тричі мінялася колегія суддів, ще декілька разів засідання переносилися через неявку учасників процесу.

У "газовій справі" вперше з травня минулого року за обвинуваченням восьми осіб наприкінці лютого відбулося підготовче засідання, але суддівська колегія встигла розглянути лише клопотання про запобіжні заходи. Наступне засідання призначили за місяць - на 28 березня 2018 року.

"Зважаючи на такі приклади, НАБУ наголошує на необхідності якнайшвидшого створення Спеціалізованого антикорупційного суду, який забезпечить розгляд справ стосовно топ-корупціонерів", - резюмували у НАБУ.

Нагадаємо, НАБУ у межах розслідування кримінальних проваджень стосовно топ-корупціонерів направило 300 запитів до 57 країн світу

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