В НАБУ заявили, что суды рассматривают только треть их дел

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 20288 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 26021 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 71589 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 78692 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102374 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109418 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116695 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133120 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В НАБУ заявили, что суды рассматривают только треть их дел

В НАБУ заявили, что суды рассматривают только треть их дел

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КИЕВ. 19 марта. УНН. Национальное антикоррупционное бюро Украины вместе с Специализированной антикоррупционной прокуратурой направлено в суд 120 уголовных производств, но в около 50 производствах не произошло ни одного заседания, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы НАБУ.

"Среди более 120 дел, расследованных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и направленных в судебные инстанции прокурорами САП, только треть рассматривается служителями Фемиды по существу. В около 50 производствах не произошло даже подготовительного заседания, причем в некоторых из них дата такого заседания не назначается более года ", - отметили в Бюро.

Согласно примеру НАБУ, по делу по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днепра за 13 месяцев было изменена подсудность дела, трижды менялась коллегия судей, еще несколько раз заседания переносились из-за неявки участников процесса.

В "газовому делу" впервые с мая прошлого года по обвинению восьми человек в конце февраля состоялось подготовительное заседание, но судейская коллегия успела рассмотреть только ходатайство о мерах предосторожности. Следующее заседание назначили за месяц - на 28 марта 2018 года.

"Учитывая такие примеры, НАБУ подчеркивает необходимость скорейшего создания Специализированного антикоррупционного суда, который обеспечит рассмотрение дел в отношении топ-коррупционеров", - резюмировали в НАБУ.

Напомним, НАБУ в рамках расследования уголовных производств в отношении топ-коррупционеров направило 300 запросов в 57 стран мира .

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