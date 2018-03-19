В НАБУ заявили, что суды рассматривают только треть их дел

"Среди более 120 дел, расследованных детективами Национального антикоррупционного бюро Украины и направленных в судебные инстанции прокурорами САП, только треть рассматривается служителями Фемиды по существу. В около 50 производствах не произошло даже подготовительного заседания, причем в некоторых из них дата такого заседания не назначается более года ", - отметили в Бюро.

Согласно примеру НАБУ, по делу по обвинению судьи Октябрьского районного суда Днепра за 13 месяцев было изменена подсудность дела, трижды менялась коллегия судей, еще несколько раз заседания переносились из-за неявки участников процесса.

В "газовому делу" впервые с мая прошлого года по обвинению восьми человек в конце февраля состоялось подготовительное заседание, но судейская коллегия успела рассмотреть только ходатайство о мерах предосторожности. Следующее заседание назначили за месяц - на 28 марта 2018 года.

"Учитывая такие примеры, НАБУ подчеркивает необходимость скорейшего создания Специализированного антикоррупционного суда, который обеспечит рассмотрение дел в отношении топ-коррупционеров", - резюмировали в НАБУ.

Напомним, НАБУ в рамках расследования уголовных производств в отношении топ-коррупционеров направило 300 запросов в 57 стран мира .