У НАБУ виплатили своїм співробітникам протягом 11 місяців майже 182 млн грн зарплати
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. У Національному антикорупційному бюро України виплатили своїм співробітникам протягом 11 місяців 2016 року 181,5 млн грн. Про це повідомили у НАБУ у відповіді на інформаційний запит УНН.
"За період січень-листопад 2016 року видатки на оплату праці працівників Національного бюро склали 181 млн 540 тис. 727,97 грн, в тому числі видатки на грошове забезпечення військовослужбовців – 58 млн 736 тис. 296,97 грн", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з Державним бюджетом на 2016 рік Національному антикорупційному бюро України передбачено 488,6 млн грн, з яких 228,7 млн грн заплановано на зарплати співробітників.