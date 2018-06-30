У НАБУ сподіваються на справедливі судові рішення щодо корупціонерів

"Судова гілка влади є незалежною, але ми все-таки сподіваємося, що корупціонери, які вчинили кримінальне правопорушення, якщо їх вина буде доведена у судовому порядку, знайдуть своє покарання. І збитки будуть відшкодовані, і це буде проявом ефективності нашої роботи. Засуджує не НАБУ, засуджує суд. Справа НАБУ – це розслідувати та передавати справу до суду. І вже суд приймає рішення чи винна особа, чи ні. В цих 140 випадках ми свою роботу зробили і тепер сподіваємося на швидкість судового розгляду та прийняття справедливого рішення у провадженнях", - сказав він.

Нагадаємо, в Антикорупційній ініціативі ЄС назвали необхідні елементи боротьби з корупцією в Україні.