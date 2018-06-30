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В НАБУ надеются на справедливые судебные решения в отношении коррупционеров

В НАБУ надеются на справедливые судебные решения в отношении коррупционеров

Киев  •  УНН

 • 11945 просмотра

КИЕВ. 30 июня. УНН. Национальное антикоррупционное бюро надеется на справедливые судебные решения в 140 делах против коррупционеров, которые на сегодня переданы бюро в суд. Об этом заявил заместитель руководителя подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров в субботу в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Судебная ветвь власти является независимой, но мы все-таки надеемся, что коррупционеры, совершившие уголовное преступление, если их вина будет доказана в судебном порядке, найдут свое наказание. И убытки будут возмещены, и это будет проявлением эффективности нашей работы. Судит не НАБУ, судит суд. Дело НАБУ - это расследовать и передавать дело в суд. М уже суд принимает решение виновно ли лицо, или нет. В этих 140 случаях мы свою работу сделали и теперь надеемся на скорость судебного рассмотрения и принятие справедливого решения в производствах", - сказал он.

Напомним, в Антикоррупционной инициативе ЕС назвали необходимые элементы борьбы с коррупцией в Украине.

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