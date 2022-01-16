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У НАБУ назвали вартість власного автопарку

У НАБУ назвали вартість власного автопарку

Київ • УНН

 • 34407 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. За весь час свого існування Національне антикорупційне бюро придбало 130 автомобілів спеціального призначення. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в НАБУ.

Автопарк детективів обійшовся українцям майже у 105 млн грн.

Детективи, серед іншого, купували автомобілі марки Ford, Mazda, Peugeot, Renault, Skoda, Toyota, Volkswagen.

“Разом з тим повідомляємо, що порядок обліку матеріальних цінностей, придбаних за рахунок коштів фонду оперативно-розшукових дій, здійснюється відповідно до Інструкції, затвердженої наказом Директора, який має гриф секретності.

Враховуючи викладене, надання інформації у цій частині не є можливим”, — уточнили в НАБУ.

Додамо

Нещодавно НАБУ придбало автівок на 4,6 млн грн. За ці кошти детективи отримають два кросовери Toyota RAV4 Active та три Totota Camry Comfort.

До слова

Довіра до НАБУ знизилися удвічі, а позитивно оцінюють роботу бюро лише 1% українців.

Нещодавно НАЗК перевірило НАБУ і звинуватило директора бюро Артема Ситника в порушенні антикорупційного законодавства.

Цього року Ситник складає свої повноваження, проте виконуватиме свої обов’язки до призначення нового директора.

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