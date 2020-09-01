У МЗС України відреагували на затримання російськими окупантами кримських татар

“Російські окупанти в Криму затримали 4 кримських татар - Айдера Кадирова, Айдера Аблякімова, Ридвана Умерова та Енвера Топчі після обшуків у їхніх будинках. Переслідуючи українських громадян з політичних та релігійних мотивів Росія ще раз демонструє своє справжнє обличчя”, - написала Джапарова.

Нагадаємо, затриманих напередодні в окупованому Криму активістів випустили з ФСБ під підписку про невиїзд. Їм закидають "неінформування".