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У МЗС України відреагували на затримання російськими окупантами кримських татар

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Криму російські окупанти затримали чотирьох кримських татар після обшуків у їх будинках – Росія демонструє своє справжнє обличчя. Про це написала у Twitter перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає УНН.

У МЗС України відреагували на затримання російськими окупантами кримських татар

“Російські окупанти в Криму затримали 4 кримських татар - Айдера Кадирова, Айдера Аблякімова, Ридвана Умерова та Енвера Топчі після обшуків у їхніх будинках. Переслідуючи українських громадян з політичних та релігійних мотивів Росія ще раз демонструє своє справжнє обличчя”, - написала Джапарова.

Нагадаємо, затриманих напередодні в окупованому Криму активістів випустили з ФСБ під підписку про невиїзд. Їм закидають "неінформування".

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