У МЗС України відреагували на затримання російськими окупантами кримських татар
Київ • УНН
КИЇВ. 1 вересня. УНН. У Криму російські окупанти затримали чотирьох кримських татар після обшуків у їх будинках – Росія демонструє своє справжнє обличчя. Про це написала у Twitter перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова, передає УНН.
“Російські окупанти в Криму затримали 4 кримських татар - Айдера Кадирова, Айдера Аблякімова, Ридвана Умерова та Енвера Топчі після обшуків у їхніх будинках. Переслідуючи українських громадян з політичних та релігійних мотивів Росія ще раз демонструє своє справжнє обличчя”, - написала Джапарова.
Нагадаємо, затриманих напередодні в окупованому Криму активістів випустили з ФСБ під підписку про невиїзд. Їм закидають "неінформування".