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Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
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13:44 • 11069 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

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У МЗС Угорщини назвали новий пакет санкцій проти росії “величезною помилкою”

Київ • УНН

 • 1500641 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Глава МЗС Угорщини Петер Сіярто розкритикував десятий пакет санкцій проти росії, назвавши його величезною помилкою. Про це він написав у своєму Facebook, передає УНН.

У МЗС Угорщини назвали новий пакет санкцій проти росії “величезною помилкою”

Цитата

“Доведено, що санкції заводять Європу в глухий кут. Економічно, політично та з точки зору безпеки. Було б величезною помилкою застосовувати ще один пакет санкцій”, — написав Сіярто.

Нагадаємо

Європейський союз має намір запровадити 10-й пакет санкцій проти росії у річницю повномасштабного вторгнення. Санкції проти білорусі можуть бути введені раніше.

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