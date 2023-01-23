У МЗС Угорщини назвали новий пакет санкцій проти росії “величезною помилкою”

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“Доведено, що санкції заводять Європу в глухий кут. Економічно, політично та з точки зору безпеки. Було б величезною помилкою застосовувати ще один пакет санкцій”, — написав Сіярто.

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Європейський союз має намір запровадити 10-й пакет санкцій проти росії у річницю повномасштабного вторгнення. Санкції проти білорусі можуть бути введені раніше.