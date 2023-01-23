В МИД Венгрии назвали новый пакет санкций против россии "огромной ошибкой"

Цитата

“Доказано, что санкции заводят Европу в тупик. Экономически, политически и с точки зрения безопасности. Было бы огромной ошибкой применять еще один пакет санкций”, — написал Сийярто.

Напомним

Европейский союз намерен ввести 10-й пакет санкций против россии в годовщину полномасштабного вторжения. Санкции против беларуси могут быть введены раньше.