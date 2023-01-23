В МИД Венгрии назвали новый пакет санкций против россии "огромной ошибкой"
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто раскритиковал десятый пакет санкций против россии, назвав его огромной ошибкой. Об этом он написал в своем Facebook, передает УНН.
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“Доказано, что санкции заводят Европу в тупик. Экономически, политически и с точки зрения безопасности. Было бы огромной ошибкой применять еще один пакет санкций”, — написал Сийярто.
Напомним
Европейский союз намерен ввести 10-й пакет санкций против россии в годовщину полномасштабного вторжения. Санкции против беларуси могут быть введены раньше.