У МЗС створили “гарячу лінію” для українців, які перебувають у Хайфі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ створили “гарячу лінію” для українців, які перебувають у Хайфі, аби ті могли вийти на зв’язок на випадок надзвичайної ситуації, а також поширили адреси центрів прийому евакуйованих з районів, що постраждали внаслідок пожежі, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.
“Муніципалітет Хайфи поширив інформацію, в якій зазначаються центри прийому евакуйованих з районів, що постраждали внаслідок пожежі 24 листопада:
Вулиця ЦАХАЛ 16
Вулиця Левона 5
Бейт Яд Леванім, вулиця Ха-Яркон 48
Спортивний комплекс Дінор, вулиця Клінов 20
Додатковий центр прийому відкритий в молодіжному центрі в Нешер на вулиці Ха-Шита 19
Телефон Міністерства абсорбації 053-9912388 (Мікі)
Телефон для евакуації людей похилого віку та інвалідів 04-8353025
Телефон для волонтерів та осіб, бажаючих надати тимчасове житло
Телефонний центр муніципалітету Хайфи 106 або 04-8356860”.
У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію у зв’язку з пожежею громадянам України необхідно звертатися на “гарячу лінію” Посольства України в Ізраїлі: + 972 54 667 67 82, адреса електронної пошти [email protected], або на “гарячу лінію” МЗС України: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected].