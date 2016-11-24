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У МЗС створили “гарячу лінію” для українців, які перебувають у Хайфі

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Міністерстві закордонних справ створили “гарячу лінію” для українців, які перебувають у Хайфі, аби ті могли вийти на зв’язок на випадок надзвичайної ситуації, а також поширили адреси центрів прийому евакуйованих з районів, що постраждали внаслідок пожежі, передає УНН із посиланням на прес-службу відомства.

У МЗС створили “гарячу лінію” для українців, які перебувають у Хайфі

“Муніципалітет Хайфи поширив інформацію, в якій зазначаються центри прийому евакуйованих з районів, що постраждали внаслідок пожежі 24 листопада:

Вулиця ЦАХАЛ 16

Вулиця Левона 5

Бейт Яд Леванім, вулиця Ха-Яркон 48

Спортивний комплекс Дінор, вулиця Клінов 20

Додатковий центр прийому відкритий в молодіжному центрі в Нешер на вулиці Ха-Шита 19

Телефон Міністерства абсорбації 053-9912388 (Мікі)

Телефон для евакуації людей похилого віку та інвалідів 04-8353025

Телефон для волонтерів та осіб, бажаючих надати тимчасове житло 1-700-507-002

Телефондля звернення громадян, житло яких згоріло 053-7548972

Телефонний центр муніципалітету Хайфи 106 або 04-8356860”.

У випадку потрапляння у надзвичайну ситуацію у зв’язку з пожежею громадянам України необхідно звертатися на “гарячу лінію” Посольства України в Ізраїлі: + 972 54 667 67 82, адреса електронної пошти [email protected], або на “гарячу лінію” МЗС України: +38 044 238 16 57, адреса електронної пошти [email protected].

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