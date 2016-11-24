В МИД создали "горячую линию" для украинцев, которые находятся в Хайфе
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Министерстве иностранных дел создали "горячую линию" для украинцев, которые находятся в Хайфе, чтобы те могли выйти на связь на случай чрезвычайной ситуации, а также распространили адреса центров приема эвакуированных из районов, пострадавших в результате пожара, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.
"Муниципалитет Хайфы распространил информацию, в которой указываются центры приема эвакуированных из районов, пострадавших в результате пожара 24 ноября:
Улица ЦАХАЛ 16
Улица Левона 5
Бейт Яд Ливан, улица Ха-Яркон 48
Спортивный комплекс Динор, улица Клинов 20
Дополнительный центр приема открыт в молодежном центре в Нешер на улице Ха-Шита 19
Телефон Министерства абсорбции 053-9912388 (Мики)
Телефон для эвакуации людей пожилого возраста и инвалидов 04-8353025
Телефон для волонтеров и лиц, желающих предоставить временное жилье
Телефонный центр муниципалитета Хайфы 106 или 04-8356860".
В случае попадания в чрезвычайную ситуацию в связи с пожаром гражданам Украины необходимо обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Израиле: + 972 54 667 67 82, адрес электронной почты [email protected], или на "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты [email protected].