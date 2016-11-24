В МИД создали "горячую линию" для украинцев, которые находятся в Хайфе

"Муниципалитет Хайфы распространил информацию, в которой указываются центры приема эвакуированных из районов, пострадавших в результате пожара 24 ноября:

Улица ЦАХАЛ 16

Улица Левона 5

Бейт Яд Ливан, улица Ха-Яркон 48

Спортивный комплекс Динор, улица Клинов 20

Дополнительный центр приема открыт в молодежном центре в Нешер на улице Ха-Шита 19

Телефон Министерства абсорбции 053-9912388 (Мики)

Телефон для эвакуации людей пожилого возраста и инвалидов 04-8353025

Телефон для волонтеров и лиц, желающих предоставить временное жилье 1-700-507-002

Телефон для обращения граждан, жилье которых сгорело 053-7548972

Телефонный центр муниципалитета Хайфы 106 или 04-8356860".

В случае попадания в чрезвычайную ситуацию в связи с пожаром гражданам Украины необходимо обращаться на "горячую линию" Посольства Украины в Израиле: + 972 54 667 67 82, адрес электронной почты [email protected], или на "горячую линию" МИД Украины: +38 044 238 16 57, адрес электронной почты [email protected].