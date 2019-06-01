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У МЗС розповіли про заходи з підготовки дільниць за кордоном до виборів у Раду

У МЗС розповіли про заходи з підготовки дільниць за кордоном до виборів у Раду

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 червня. УНН. Міністерство закордонних справ України разом із закордонними дипломатичними установи розпочало роботу щодо забезпечення проведення позачергових виборів до Верховної ради за кордоном. Про це у відповідь на запит УНН повідомили у міністерстві закордонних справ України.

"МЗС і закордонними дипломатичними установи України розпочато роботу щодо забезпечення проведення виборів за кордоном", - повідомили у міністерстві.

Зокрема, зазначають в МЗС, на даний час вживаються заходи:
1) з підбору кандидатур до складу дільничних виборчих комісій закордонних виборчих дільниць і формування відповідного подання для внесення до Центральної виборчої комісії;
2) зі створення належних умов для здійснення виборчими комісіями закордонних виборчих дільниць їх повноважень.
Так, згідно з законодавством України, органи виконавчої влади, їх посадові особи зобов’язані сприяти виборчим комісіям у реалізації їх повноважень: надавати необхідні приміщення відповідно до норм, встановлених законодавством або відповідними рішеннями Центральної виборчої комісії, прийнятими на виконання вимог законодавства, сприяти в облаштуванні цих приміщень; забезпечувати їх охорону, а також охорону виборчих бюлетенів та іншої виборчої документації; надавати згідно із встановленими Центральною виборчою комісією нормами та переліком транспортні засоби і засоби зв’язку (з оплатою послуг щодо їх встановлення та підключення), обладнання, інвентар, оргтехніку, що підлягають поверненню після припинення діяльності виборчих комісій.

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Відповідно до законодавства, керівники закордонних дипустанов, військових частин, дислокованих за межами України, де утворені закордонні виборчі дільниці, забезпечують ці дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією;
3) з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед громадян України, які проживають або перебувають за кордоном, щодо основних засад законодавства з виборів народних депутатів України, можливості реалізації виборчих прав за кордоном, завчасного подання заяв для включення до списків виборців;
4) з актуалізації даних консульського обліку громадян України та відповідного уточнення даних виборців в Державному реєстрі виборців;
5) з розробки оптимальних графіків і маршрутів доставки виборчих матеріалів тощо.

Як повідомляв УНН, раніше Міністерство закордонних справ України розповіло про порядок включення до списків виборців на закордонній виборчій дільниці.

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