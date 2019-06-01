В МИД рассказали о мерах по подготовке участков за рубежом к выборам в Раду

ukru
Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 17769 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 37553 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 56776 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 115386 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 109632 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 136564 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144257 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130026 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130093 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 131288 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

ЕС делает именно то, что хочет Трамп. Ему все еще все равно - Politico

7 марта, 08:59 • 51090 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 62191 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 59321 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 48907 просмотра
Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

Трамп разъярен из-за поведения России и её ударов по Украине - СМИ

16:42 • 35845 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

15:14 • 48907 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 115388 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 145828 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 157964 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 216673 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

15:09 • 18853 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

13:56 • 24417 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 59321 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 62191 просмотра
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

6 марта, 10:14 • 124622 просмотра
Актуальное
В МИД рассказали о мерах по подготовке участков за рубежом к выборам в Раду

В МИД рассказали о мерах по подготовке участков за рубежом к выборам в Раду

Киев  •  УНН

 • 19153 просмотра

КИЕВ. 1 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины вместе с зарубежными дипломатическими учреждения начало работу по обеспечению проведения внеочередных выборов в Верховную Раду за рубежом. Об этом в ответ на запрос сообщили УНН в Министерстве иностранных дел Украины.

"МИД и заграничных дипломатических учреждений Украины начата работа по обеспечению проведения выборов за рубежом", - сообщили в министерстве.

В частности, отмечают в МИД, в настоящее время принимаются меры:
1) по подбору кандидатур в состав участковых избирательных комиссий заграничных избирательных участков и формирование соответствующего представления для внесения в Центральную избирательную комиссию;
2) по созданию надлежащих условий для осуществления избирательными комиссиями зарубежных избирательных участков их полномочий.
Так, согласно законодательству Украины, органы исполнительной власти, их должностные лица обязаны содействовать избирательным комиссиям в реализации их полномочий: предоставлять необходимые помещения в соответствии с нормами, установленными законодательством или соответствующими решениями Центральной избирательной комиссии, принятыми во исполнение требований законодательства, содействие в обустройстве этих помещений; обеспечивать их охрану, а также охрану избирательных бюллетеней и другой избирательной документации; предоставлять в соответствии с установленными Центральной избирательной комиссией нормами и перечнем транспортные средства и средства связи (с оплатой услуг по их установке и подключению), оборудование, инвентарь, оргтехнику, подлежащие возврату после прекращения деятельности избирательных комиссий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В МИД рассказали, где проголосовать за рубежом на внеочередных выборах в Верховную Раду

Согласно законодательству, руководители зарубежных дипучреждений, воинских частей, дислоцированных за пределами Украины, где образованы зарубежные избирательные участки, обеспечивают эти участки необходимыми помещениями для голосования, пригодными для обустройства и нормативов, установленных Центральной избирательной комиссией;
3) по проведению информационно-разъяснительной работы среди граждан Украины, которые проживают или находятся за границей, относительно основных принципов законодательства по выборам народных депутатов Украины, возможности реализации избирательных прав за рубежом, заблаговременного представления заявлений для включения в списки избирателей;
4) по актуализации данных консульского учета граждан Украины и соответствующего уточнения данных избирателей в Государственном реестре избирателей;
5) по разработке оптимальных графиков и маршрутов доставки избирательных материалов и т. д. 

Как сообщал УНН, ранее Министерство иностранных дел Украины рассказало о порядке включения в списки избирателей на зарубежном избирательном участке.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы