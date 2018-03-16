У МЗС розповіли, коли і де запрацює Український інститут

“Зараз, коли у Інституту з’явиться керівництво, наглядова рада його затвердить, ми почнемо практично працювати — це буде друга половина цього року, ми це розуміємо з точки зору, щоб набрати повну динаміку, але щодо представництв — це, звичайно, буде визначатися разом керівництвом Інституту і наглядовою радою”, — зазначив міністр.

За його словами, у МЗС є певні пріоритети щодо країн, де відкриються офіси.

“Ми, звичайно, розуміємо, наприклад, що мати Український інститут в Варшаві, в Римі і в Парижі для нас важливіше, аніж, наприклад, у Перу, з першого року. Але це не означає, що ми не будемо розширювати цю мережу. Хоча, чесно маємо визнати — маємо почати з пріоритетів — такими пріоритетами для нас, звичайно, є ключові європейські країни, США, Канада, деякі азійські країни”, — сказав П.Клімкін.

Голова МЗС зазначив, що орієнтовно 18 квітня уже буде готове рішення конкурсної комісії щодо нового директора Українського інституту.

Відповідаючи на питання, чи буде філія установи в Росії, міністр зазначив, що для такої роботи необхідний окремий підхід.

“Сьогодні в тих умовах, що там зараз відбуваються, робота Українського інституту звичайно не можлива. Але те, що ми будемо намагатися, щоб сучасна Україна була в Росії представлена — звичайно, але давайте чесно скажемо — працювати в Росії, як в нормальній країні, неможливо. Це має бути окремий підхід”, — зазначив він.

Нагадаємо, конкурс на посаду директора Українського інституту при МЗС розпочався 12 березня цього року.