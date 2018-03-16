В МИД рассказали, когда и где заработает Украинский институт

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о сроках начала работы Украинского института и приоритетных странах, где будут в первую очередь открыты офисы учреждения. Детали сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции, посвященной конкурсу на должность директора Украинского института, передает корреспондент УНН.