В МИД рассказали, когда и где заработает Украинский институт
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины рассказали о сроках начала работы Украинского института и приоритетных странах, где будут в первую очередь открыты офисы учреждения. Детали сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время пресс-конференции, посвященной конкурсу на должность директора Украинского института, передает корреспондент УНН.
"Сейчас, когда у Института появится руководство, наблюдательный совет его утвердит, мы начнем практически работать - это будет вторая половина этого года, мы это понимаем с точки зрения, чтобы набрать полную динамику, но по поводу представительств - это, конечно, будет определяться вместе руководством Института и наблюдательным советом", - отметил министр.
По его словам, в МИД есть определенные приоритеты в отношении стран, где откроются офисы.
"Мы, конечно, понимаем, например, что иметь Украинский институт в Варшаве, в Риме и в Париже для нас важнее, чем, например, в Перу, с первого года. Но это не значит, что мы не будем расширять эту сеть. Хотя, честно должны признать, - должны начать из приоритетов - такими приоритетами для нас, конечно, есть ключевые европейские страны, США, Канада, некоторые азиатские страны", - сказал П.Климкин.
Глава МИД отметил, что ориентировочно 18 апреля уже будет готово решение конкурсной комиссии относительно нового директора Украинского института.
Отвечая на вопрос, будет ли филиал учреждения в России, министр отметил, что для такой работы необходим отдельный подход.
"Сегодня в тех условиях, что там сейчас происходят, работа Украинского института обычно не возможна. Но то, что мы будем стараться, чтобы современная Украина была в России представлена - конечно, но давайте честно скажем - работать в России, как в нормальной стране, невозможно. Это должен быть отдельный подход", - отметил он.
Напомним, конкурс на должность директора Украинского института при МИД начался 12 марта этого года.