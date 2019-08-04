У МЗС РФ заявили, що Помпео "не поважає підсумки волевиявлення кримчан"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео не поважає підсумки демократичного волевиявлення кримчан. Так офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала слова держсекретаря, який в ході бесіди в неурядовій організації "Економічний клуб Вашингтона" заявив, що Крим повинен повернутися до складу України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.
Захарова на своїй сторінці в Facebook назвала Помпео "останньою людиною, кому Крим щось повинен".
"... (він) не поважає результати демократичного волевиявлення кримчан", - вважає представник МЗС РФ.
Раніше Помпео у Сочі нагадав, що Білий дім не визнає анексію Криму.