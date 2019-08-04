У МЗС РФ заявили, що Помпео "не поважає підсумки волевиявлення кримчан"

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Держсекретар США Майкл Помпео не поважає підсумки демократичного волевиявлення кримчан. Так офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова прокоментувала слова держсекретаря, який в ході бесіди в неурядовій організації "Економічний клуб Вашингтона" заявив, що Крим повинен повернутися до складу України. Про це повідомляє УНН з посиланням на ТАСС.