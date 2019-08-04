В МИД РФ заявили, что Помпео "не уважает итоги волеизъявления крымчан"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео не уважает итоги демократического волеизъявления крымчан. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря, который в ходе беседы в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.
Захарова на своей странице в Facebook назвала Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".
"... (он) не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - считает представитель МИД РФ.
Ранее Помпео в Сочи напомнил, что Белый дом не признает аннексию Крыма.