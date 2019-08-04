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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
13:58 • 9053 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 103921 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 132642 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 142095 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 128925 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 129628 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 131120 просмотра

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В МИД РФ заявили, что Помпео "не уважает итоги волеизъявления крымчан"

В МИД РФ заявили, что Помпео "не уважает итоги волеизъявления крымчан"

Киев  •  УНН

 • 9046 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Госсекретарь США Майкл Помпео не уважает итоги демократического волеизъявления крымчан. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова госсекретаря, который в ходе беседы в неправительственной организации "Экономический клуб Вашингтона" заявил, что Крым должен вернуться в состав Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ТАСС.

Захарова на своей странице в Facebook назвала Помпео "последним человеком, кому Крым что-то должен".

"... (он) не уважает результаты демократического волеизъявления крымчан", - считает представитель МИД РФ.

Ранее Помпео в Сочи напомнил, что Белый дом не признает аннексию Крыма.

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