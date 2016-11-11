У МЗС РФ заявили, що Київ повинен надати Донбасу особливий статус
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Москва вважає безальтернативними мінські угоди, а також, що Київ повинен реалізувати взяті на себе зобов'язання з надання Донбасу особливого статусу, заявили в п'ятницю в МЗС РФ за підсумками зустрічі першого заступника глави МЗС РФ Володимира Титова зі статс-секретарем МЗС ФРН Маркусом Едерером, передає УНН з посиланням на РІА Новости.
"У ході обговорення міжнародної проблематики особливий акцент був зроблений на розгляді питань ОБСЄ в контексті німецького головування в цій організації і підготовки РМЗС ОБСЄ на початку грудня в Гамбурзі. Щодо перспектив дозволу внутрішньоукраїнського кризи з російської сторони був підтверджений безальтернативний характер мінських домовленостей, відповідно до якими Київ взяв на себе зобов'язання надати Донбасу особливий статус, закріпивши його в конституції України, прийняти закон про амністію, провести місцеві вибори ", - йдеться в повідомленні МЗС.
Як повідомляв УНН, контактна група обговорить закон про особливий статус Донбасу 23 листопада.