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15 марта, 19:03 • 110874 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 154170 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129956 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 123049 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 108541 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103414 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100060 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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В МИД РФ заявили, что Киев должен предоставить Донбассу особый статус

В МИД РФ заявили, что Киев должен предоставить Донбассу особый статус

Киев • УНН

 • 9025 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Москва считает безальтернативными минские соглашения, а также, что Киев должен реализовать взятые на себя обязательства по предоставлению Донбассу особого статуса, заявили в пятницу в МИД РФ по итогам встречи первого заместителя главы МИД РФ Владимира Титова со статс-секретарем МИД ФРГ Маркусом Эдерером, передает УНН со ссылкой на РИА Новости.

"В ходе обсуждения международной проблематики особый акцент был сделан на рассмотрении вопросов ОБСЕ в контексте немецкого председательства в этой организации и подготовки СМИД ОБСЕ в начале декабря в Гамбурге. Относительно перспектив разрешения внутриукраинского кризиса с российской стороны был подтвержден безальтернативный характер минских договоренностей, в соответствии с которыми Киев взял на себя обязательства предоставить Донбассу особый статус, закрепив его в Конституции Украины, принять закон об амнистии, провести местные выборы", - говорится в сообщении МИД.

Как сообщал УНН, контактная группа обсудит закон об особом статусе Донбасса 23 ноября.

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