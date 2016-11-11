В МИД РФ заявили, что Киев должен предоставить Донбассу особый статус

"В ходе обсуждения международной проблематики особый акцент был сделан на рассмотрении вопросов ОБСЕ в контексте немецкого председательства в этой организации и подготовки СМИД ОБСЕ в начале декабря в Гамбурге. Относительно перспектив разрешения внутриукраинского кризиса с российской стороны был подтвержден безальтернативный характер минских договоренностей, в соответствии с которыми Киев взял на себя обязательства предоставить Донбассу особый статус, закрепив его в Конституции Украины, принять закон об амнистии, провести местные выборы", - говорится в сообщении МИД.

Как сообщал УНН, контактная группа обсудит закон об особом статусе Донбасса 23 ноября.