У МЗС РФ відреагували на слова Кравчука про дзеркальні дії України на Донбасі у відповідь

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Київ • УНН

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КИЇВ. 12 березня. УНН. Росія “застерігає владу” України від нібито спроб подальшої ескалації і “реалізації силового сценарію” на Донбасі. Про це заявила в п’ятницю на брифінгу офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова, пише УНН з посиланням на федеральне агентство ТАСС.

Деталі

“Хотіли б застерегти київський режим (саме так в більшості випадків РФ називає владу України — ред.), гарячі голови, які його обслуговують або ним маніпулюють, від подальшої ескалації і спроб реалізувати на Донбасі силовий сценарій”, — сказала вона, коментуючи висловлювання глави української делегації в контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Леоніда Кравчука про кроки Києва в разі відмови РФ визнати себе стороною конфлікту на сході України.

Риторика представників української влади, за словами Захарової, нібито “змушує задуматися про справжні наміри Києва на даному історичному відрізку”. “В черговий раз закликаємо українську владу перестати вигадувати якісь нові домовленості, нові документи і, нарешті, взятися за сумлінне виконання своїх зобов’язань за мінською угодою”, — заявила вона.

Офіційний представник МЗС вважає, що офіційні особи в Україні з нібито завидною регулярністю намагаються прикрити свою бездіяльність і “відвертий саботаж” досягнутих раніше домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході країни звинуваченнями на адресу Росії і перекласти відповідальність. “При цьому в Києві намагаються всіх переконати, що нібито Москва є стороною конфлікту і що у неї нібито є якісь зобов’язання за мінським Комплексом заходів”, — сказала вона.

Захарова заявила, що сторонами конфлікту Москва вважає — Київ (українську владу — ред.), з одного боку, Донецьк і Луганськ (так званий “уряд” бойовиків — ред.) — з іншого. “Саме небажання визнавати цей факт українськими учасниками переговорів і їхня відмова домовлятися з Донбасом, власне, і є тією причиною, яка перешкоджає встановленню довгострокового миру в регіоні”, — сказала вона.

Контекст

Раніше глава української делегації в Тристоронньої контактній групі Леонід Кравчук заявив, що українська делегація в Тристоронній контактній групі збирається запропонувати новий мирний план врегулювання ситуації на Донбасі. Якщо окупанти відмовляться його приймати, Україна буде змушена відповідати на дії Росії дзеркально.

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