В МИД РФ отреагировали на слова Кравчука о зеркальных действиях Украины на Донбассе в ответ

Детали

“Хотели бы предостеречь киевский режим (именно так в большинстве случаев РФ называет власти Украины — ред.), горячие головы, которые его обслуживают или им манипулируют, от дальнейшей эскалации и попыток реализовать на Донбассе силовой сценарий”, — сказала она, комментируя высказывания главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонида Кравчука о шагах Киева в случае отказа РФ признать себя стороной конфликта на востоке Украины.

Риторика представителей украинских властей, по словам Захаровой, якобы “заставляет задуматься об истинных намерениях Киева на данном историческом отрезке”. “В очередной раз призываем украинские власти перестать выдумывать некие новые договоренности, новые документы и, наконец, взяться за добросовестное выполнение своих обязательств по минским соглашением”, — заявила она.

Официальный представитель МИД считает, что официальные лица в Украине с якобы завидной регулярностью пытаются прикрыть свое бездействие и “откровенный саботаж” достигнутых ранее договоренностей по урегулированию ситуации на востоке страны обвинениями в адрес России и переложить ответственность. “При этом в Киеве пытаются всех убедить, что якобы Москва является стороной конфликта и что у нее якобы есть некие обязательства по минскому Комплексу мер”, — сказала она.

Захарова заявила, что сторонами конфликта Москва считает — Киев (украинскую власть — ред.), с одной стороны, Донецк и Луганск (так называемое “правительство” боевиков — ред.) — с другой. “Именно нежелание признавать этот факт украинскими переговорщиками и их отказ договариваться с Донбассом, собственно, и является той причиной, которая препятствует установлению долгосрочного мира в регионе”, — сказала она.

Контекст

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что украинская делегация в Трехсторонней контактной группе собираеться предложить новый мирный план урегулирования ситуации на Донбассе. Если оккупанты откажутся его принимать, Украина будет вынуждена отвечать на действия России зеркально.