У МЗС РФ повідомили, коли затвердять посла в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Затвердження Росією посла в Україні пов’язано з розвитком відносин між двома країнами. Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, передає УНН із посиланням на РІА “Новости”.
“Все залежить від розвитку відносин, від того, як вони будуть розвиватися”, — сказав він.
Він зазначив, що російське керівництво не влаштовує те, що на чолі посольства в Україні перебуває тимчасовий повірений.
Нагадаємо, у липні президент РФ Володимир Путін відправив у відставку посла РФ в Україні Михайла Зурабова.
Тимчасовим повіреним у справах Росії в Україні було призначено Сергія Торопова.