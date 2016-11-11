В МИД РФ сообщили, когда утвердят посла в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Утверждение Россией посла в Украине связано с развитием отношений между двумя странами. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
"Все зависит от развития отношений, от того, как они будут развиваться", - сказал он.
Он отметил, что российское руководство не устраивает то, что во главе посольства в Украине находится временный поверенный.
Напомним, в июле президент РФ Владимир Путин отправил в отставку посла РФ в Украине Михаила Зурабова.
Временным поверенным в делах России в Украине был назначен Сергей Торопов.