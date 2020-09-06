У МЗС прокоментували ідею Лукашенка про "союзну державу" України і Білорусі

"Та ідея, яку він (президент Білорусі Олександр Лукашенко - ред.) висловив – це фантасмагорія. Мені дуже важко уявити цю "союзну державу". Не тому, що я не уявляю Білорусь як дуже близьку країну, а тому, що я не розумію, для чого нам для цього "союзна держава", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна порвала з "союзним" минулим і різними його варіаціями.

"Я думаю, єдиний шанс реалізувати ідею Лукашенка - це якщо і Україна і Білорусь, зрештою, стануть членами Європейського Союзу. Але для України це зараз більш реальна можливість, ніж для Білорусі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає поставновку питання про легітимність президента Білорусі Олександра Лукашенка "глибоко помилковою".