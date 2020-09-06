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У МЗС прокоментували ідею Лукашенка про "союзну державу" України і Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 вересня. УНН. Ідея Президента Білорусі Олександра Лукашенка про те, що він може очолити союзну державу і вирішити проблеми України, може бути реалізована лише у тому випадку, коли і Україна і Білорусь стануть членами ЄС. Про це заявив в інтерв’ю "Радіо Свобода" міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, передає УНН.

У МЗС прокоментували ідею Лукашенка про "союзну державу" України і Білорусі

"Та ідея, яку він (президент Білорусі Олександр Лукашенко - ред.) висловив – це фантасмагорія. Мені дуже важко уявити цю "союзну державу". Не тому, що я не уявляю Білорусь як дуже близьку країну, а тому, що я не розумію, для чого нам для цього "союзна держава", - сказав Кулеба.

За його словами, Україна порвала з "союзним" минулим і різними його варіаціями.

"Я думаю, єдиний шанс реалізувати ідею Лукашенка - це якщо і Україна і Білорусь, зрештою, стануть членами Європейського Союзу. Але для України це зараз більш реальна можливість, ніж для Білорусі", - додав Кулеба.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає поставновку питання про легітимність президента Білорусі Олександра Лукашенка "глибоко помилковою".

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