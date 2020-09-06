В МИДе прокомментировали идею Лукашенко о "союзном государстве" Украины и Беларуси

"Та идея, которую он (президент Беларуси Александр Лукашенко - ред.) высказал - это фантасмагория. Мне очень трудно представить это "союзное государство". Не потому, что я не представляю Беларусь как очень близкую страну, а потому, что я не понимаю, для чего нам для этого "союзное государство", - сказал Кулеба.

По его словам, Украина порвала с "союзным" прошлым и различными его вариациями.

"Я думаю, единственный шанс реализовать идею Лукашенко - это если и Украина и Беларусь, наконец, станут членами Европейского Союза. Но для Украины это сейчас более реальная возможность, чем для Беларуси", - добавил Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает поставновку вопрос о легитимности президента Беларуси Александра Лукашенко "глубоко ошибочной".