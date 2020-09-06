"Примітивізація процесу": Кулеба повідомив позицію України щодо визначення легітимності Лукашенка
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає поставновку питання про легітимність президента Білорусі Олександра Лукашенка "глибоко помилковою". Україні треба зазнати мінімального негативного впливу від подій у Білорусі. Про це він зазначив в інтерв’ю "Радіо Свобода", передає УНН.
"Я вважаю взагалі постановку питання звуження всієї проблеми до "легітимний" чи "нелегітимний" глибоко помилковою", – сказав Кулеба.
Також він назвав "драматичними процесами у Білорусі" інтенсифікацію створення союзної держави, тобто наддержавне утворення, яке Росія і Білорусь домовилися створити ще наприкінці 1990-х років, але яке досі лишалося на папері.
"Питання не у тому. Вийти і сказати гасло "Ми не визнали Лукашенка", а чи вийти і сказати, що "визнали Лукашенка", – то це примітивізація процесу. Наша задача – не гаслами говорити, а конкретними діями захищати свою країну. У нас 1084 кілометрів спільного кордону з Білоруссю. У нас нескінченна кількість родинних зв’язків. У нас купа громадян України на території Білорусі. У нас глибоко пов’язані економіки. П’ять мільярдів доларів товарообіг. За деякими товарними позиціями експорт із Білорусі до України є критично важливим для нашої держави. Я маю опікуватися цими питаннями", – додав Кулеба.
За його словами, задача України – зазнати мінімального негативного впливу від подій у Білорусі.
Нагадаємо, лідери провідних партій в Європарламенті у спільній заяві оголосили, що не визнають Олександра Лукашенка переобраним президентом Республіки Білорусь і вважають його "персоною нон-грата" в ЄС.