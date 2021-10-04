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У МЗС пояснили ситуацію із засудженням в Білорусі 32-річного українця

У МЗС пояснили ситуацію із засудженням в Білорусі 32-річного українця

Київ • УНН

 • 14743 перегляди

КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Сьогодні прокуратура міста Мінськ повідомила про те, що суд на три роки відправив у колонію 32-річного громадянина України за участь в акціях протесту після президентських виборів 2020 року. У МЗС пояснили: справа - не нова. Роз'яснення надав речник МЗС України Олег Ніколенко у себе в Facebook, пише УНН.

Цитата:

“Сьогодні низка українських ЗМІ повідомила про засудження в Білорусі громадянина України до трьох років позбавлення волі.
Хочу внести ясність, що це не нова справа. Мова про українця Михайла Ференця, якого 20 вересня суд Заводського району Мінська засудив до трьох років перебування на ґратами за нібито участь у діях, які грубо порушують громадський порядок, та умисне пошкодження майна”, - пише Ніколенко.

Деталі

Дипломат нагадав, що у той же день МЗС України висловило протест білоруській стороні: на думку української сторони, справа Ференця є політично мотивованою, а вирок несправедливим і протиправним. Доказів вини наведено не було, підкреслив Ніколенко.

“Наразі вирок не набув чинності, адвокати вже подали апеляційну скаргу. Продовжимо захищати інтереси нашого громадянина усіма доступними засобами задля його звільнення”, - додав він.

Контекст

Прокуратура міста Мінськ сьогодні повідомила, що в Білорусі суд на три роки відправив у колонію 32-річного громадянина України.

“Прокуратура Заводського району м. Мінська підтримала в суді державне обвинувачення у кримінальній справі стосовно 32-річного громадянина України Ф... З урахуванням представлених державним обвинувачем доказів суд Заводського району м. Мінська ухвалив обвинувальний вирок... Ф. призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки з відбуванням у виправній колонії в умовах загального режиму”, - повідомили в прокуратурі.

Українцю інкримінують “активну участь в групових діях, що грубо порушують громадський порядок і пов’язаних з явною непокорою законним вимогам представників влади, які призвели до порушення роботи транспорту, підприємств і організацій, а також організація, керівництво і вчинення псування майна в громадських місцях”.

Вирок суду не набрав законної сили, може бути оскаржений і опротестований в апеляційному порядку.

Нагадаємо

Масові акції протесту проти фальсифікації результатів голосування спалахнули в Білорусі відразу після президентських виборів 9 серпня минулого року, коли ЦВК оголосила переможцем Олександра Лукашенка.

За даними ООН, досі тривають поліцейські рейди проти груп громадянського суспільства і незалежних ЗМІ, а також арешти і кримінальне переслідування активістів та журналістів з політичних мотивів.

Вважається, що понад 650 осіб перебувають у в’язниці через їхню позицію, включаючи голову відомої правозахисної групи “Вясна”.

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