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В Минске до трех лет осудили украинца за "нарушение общественного порядка". В МИД назвали приговор противоправным

В Минске до трех лет осудили украинца за "нарушение общественного порядка". В МИД назвали приговор противоправным

Киев  •  УНН

 • 20239 просмотра

КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Минске до трех лет осудили украинца за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества. В МИД дело Михаила Ференца считают политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Об этом УНН сообщили в МИД.

Цитата

“Сегодня, 20 сентября, суд Заводского района Минска вынес приговор гражданину Украины Михаилу Ференцу. Украинец был приговорен к 3 годам лишения свободы за якобы участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и умышленное повреждение имущества. При этом, семь месяцев, которые украинец уже отбыл в белорусском СИЗО, не были засчитаны в общий срок наказания”, — сообщили в МИД.

Детали

Известно, что достоверных доказательств вины гражданина Украины в суде приведено не было. Свою вину Михаил Ференец не признает и через адвоката планирует подавать апелляцию. Известный белорусский правозащитный центр “Вясна” признал его политзаключенным.

В МИД дело Михаила Ференца считают политически мотивированным, а приговор несправедливым и противоправным. Бездоказательное обвинение и неправовое осуждение гражданина Украины являются очередными проявлениями антиукраинских действий Минска.

“Дело Михаила Ференца — это очередной пример белорусского ”правосудия“, в результате которого за решеткой оказались десятки и сотни местных журналистов и правозащитников, общественных активистов, программистов, студентов и рядовых граждан Беларуси. Требуем немедленно освободить гражданина Украины Михаила Ференца. Продолжим защищать его интересы всеми доступными средствами”, - добавили в МИД.

Также они призвали власти в Беларуси прекратить репрессии против граждан, вернуться на путь демократического развития страны, освободить всех политических заключенных и начать инклюзивный диалог с привлечением всех слоев белорусского общества.

“Украина последовательно поддерживает независимость и суверенитет Беларуси, а также стремление белорусского народа жить в свободной, демократической, европейской стране, в которой голос каждого гражданина учитывается”.

Напомним

Суд в Беларуси приговорил россиянку к полутора лет в колонии за твит о Лукашенко.

Украинские Национальные Новости

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